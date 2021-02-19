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ДО 1 МАРТА НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ ТОРГОВЛИ

13:05 19.02.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Об установлении классификации форм торговли». Организатор общественного обсуждения – МАРТ. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 февраля по 1 марта 2021 г.