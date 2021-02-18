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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВНЕДРЯТ ЕДИНУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ГОССИСТЕМУ УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ И СДЕЛОК С НЕЙ
12:02 19.02.2021
Лукашенко 18 февраля подписал указ № 50 "О совершенствовании деятельности по учету древесины". Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, предусматривается внедрение единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), а также переход на обязательное использование данной системы всеми субъектами в процессе хозяйственной и иной деятельности при заготовке древесины на землях лесного фонда.
Кроме того, упрощается процедура администрирования перемещения древесины - соответствующие документы будут оформляться в электронном виде.
Указом также закреплено право вести учет в ЕГАИС древесины, заготовленной на землях, не входящих в состав земель лесного фонда.
Основные нормы указа вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.
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