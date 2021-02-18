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ЗАКОН «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» МОТИВИРУЕТ ДОЛЖНИКА И ВЗЫСКАТЕЛЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ


10:59 19.02.2021

Вступающий в силу с 15 июня 2021 года обновленный закон «Об исполнительном производстве» мотивирует должника и взыскателя договариваться. Об этом «СБ. Беларусь сегодня» рассказала консультант управления правового обеспечения главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Екатерина Ляхова.

По ее словам, схема следующая: закон предусматривает, что заключение между взыскателем и должником соглашения о применении медиации будет являться основанием для приостановления исполнительного производства.

Кроме того, заключение между сторонами исполнительного производства мирового соглашения, утвержденного в установленном законодательством порядке, или медиативного соглашения позволит на 50% снизить сумму принудительного сбора.

«Если должник вовремя не исполнил требования исполнительного документа, например, о взыскании определенной суммы, то он должен уплатить принудительный сбор дополнительно к сумме своего долга — 10 процентов от суммы, погашенной взыскателю. Но если он заключил медиативное или мировое соглашение со взыскателем, то сумма автоматически уменьшается до 5 процентов», - пояснила Екатерина Ляхова.
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