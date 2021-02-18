|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАКОН «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» МОТИВИРУЕТ ДОЛЖНИКА И ВЗЫСКАТЕЛЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ
10:59 19.02.2021
Вступающий в силу с 15 июня 2021 года обновленный закон «Об исполнительном производстве» мотивирует должника и взыскателя договариваться. Об этом «СБ. Беларусь сегодня» рассказала консультант управления правового обеспечения главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Екатерина Ляхова.
По ее словам, схема следующая: закон предусматривает, что заключение между взыскателем и должником соглашения о применении медиации будет являться основанием для приостановления исполнительного производства.
Кроме того, заключение между сторонами исполнительного производства мирового соглашения, утвержденного в установленном законодательством порядке, или медиативного соглашения позволит на 50% снизить сумму принудительного сбора.
«Если должник вовремя не исполнил требования исполнительного документа, например, о взыскании определенной суммы, то он должен уплатить принудительный сбор дополнительно к сумме своего долга — 10 процентов от суммы, погашенной взыскателю. Но если он заключил медиативное или мировое соглашение со взыскателем, то сумма автоматически уменьшается до 5 процентов», - пояснила Екатерина Ляхова.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2021
Курсы в банках
на 19.02.2021
Конвертация в банках
на 19.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте