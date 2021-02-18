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КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ БЕЛАРУСИ ПРЕДОСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ СПИСАНИЯ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ


09:55 19.02.2021

Лукашенко 18 февраля подписал указ № 51, которым внесены дополнения в указ № 159 от 12 мая 2020 года "О пересчете стоимости активов и обязательств". Об этом сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом коммерческим организациям предоставлена возможность курсовые разницы, образовавшиеся с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года, поэтапно до конца 2022 года относить для целей налогового учета на внереализационные доходы (расходы).

«Указ позволит минимизировать негативное влияние колебаний курса белорусского рубля и будет способствовать обеспечению стабильной работы коммерческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации», - говорится в комментарии к документу.
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