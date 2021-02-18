НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МНС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП В ЧАСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТОВ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ

14:50 18.02.2021 На общественное обсуждение вынесен проект Закона «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с административной ответственностью индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение установленных законодательством запретов в сфере обязательной маркировки товаров. Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 февраля 2021 г.