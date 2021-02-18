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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛУКАШЕНКО МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 103 ХОЗОБЩЕСТВ
13:09 18.02.2021
Постановлением Совета министров № 90 от 16 февраля 2021 г. определен перечень градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, на заседаниях органов управления которых имеют право присутствовать уполномоченные представители Лукашенко в областях и Минске.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в указанный перечень включены 103 хозобщества, в частности:
в Брестской области – СП ОАО «Брестгазоаппарат», ЗАО «АМКОДОР-ПИНСК», ОАО «Березастройматериалы», ОАО «Жабинковский сахарный завод» и др.;
в Витебской области – ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Витязь», ОАО «Нафтан» и др.;
в Гомельской области – ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Гомсельмаш» и др.;
в Гродненской обсласти – Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Лакокраска» (г. Лида), ОАО «Молочный Мир», ОАО «Мостовдрев» и др.;
в Минской области – ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Беларуськалий» и др.;
в Могилевской области – ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Белшина», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» и др.;
в Минске – ЗАО «АТЛАНТ», ОАО «Авиакомпания «Белавиа», ОАО «ДОРОРС», ОАО «КЕРАМИН», ОАО «КРИНИЦА», ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД» и др.
В соответствии с указом № 444 от 26 ноября 2020 г. уполномоченные представители имеют право присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, включенных в определенный Советом министров перечень, вносить предложения по рассматриваемым на таких заседаниях вопросам, а также давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы.
Постановление вступает в силу с 28 февраля 2021 г.
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