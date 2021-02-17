|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРОТЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
11:51 18.02.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров о реализации указа от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с внедрением механизма прослеживаемости товаров, предусмотренного Указом от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров».
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 26 февраля 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2021
Курсы в банках
на 18.02.2021
Конвертация в банках
на 18.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте