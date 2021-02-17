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ВЫНЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРОТЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

11:51 18.02.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров о реализации указа от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с внедрением механизма прослеживаемости товаров, предусмотренного Указом от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров». Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 26 февраля 2021 г.