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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ВВОДИТ ЦЕНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
09:58 18.02.2021
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 9 от 10 февраля 2021 г. вносятся изменения в постановление от 28 декабря 2020 г. № 83 «О регулировании цен на социально значимые товары».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, вводится ценовое регулирование на консервы из рыбы, а также откорректирован способ регулирования цен на детское питание.
В частности, регулирование цен на консервы из рыбы будет осуществляться путем ограничения производителям норматива рентабельности не выше фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь-ноябрь 2020 г. или не более 10%; импортерам, оптовой и розничной торговле – надбавки не выше 30%.
Что касается корректировки способа регулирования отпускных цен на ввозимое детское питание (сухие смеси, мясные, мясо-растительные, рыбные, рыбо-растительные консервы), то надбавка импортера должна быть не выше 25% при дальнейшей реализации в торговых объектах, не принадлежащих этому субъекту хозяйствования.
«Регулирование цен на социально значимые товары направлено на недопущение завышения цен по всей цепочке формирования цен и поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения», - пояснили в ведомстве.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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