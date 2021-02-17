Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 9 от 10 февраля 2021 г. вносятся изменения в постановление от 28 декабря 2020 г. № 83 «О регулировании цен на социально значимые товары».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, вводится ценовое регулирование на консервы из рыбы, а также откорректирован способ регулирования цен на детское питание.

В частности, регулирование цен на консервы из рыбы будет осуществляться путем ограничения производителям норматива рентабельности не выше фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь-ноябрь 2020 г. или не более 10%; импортерам, оптовой и розничной торговле – надбавки не выше 30%.

Что касается корректировки способа регулирования отпускных цен на ввозимое детское питание (сухие смеси, мясные, мясо-растительные, рыбные, рыбо-растительные консервы), то надбавка импортера должна быть не выше 25% при дальнейшей реализации в торговых объектах, не принадлежащих этому субъекту хозяйствования.

«Регулирование цен на социально значимые товары направлено на недопущение завышения цен по всей цепочке формирования цен и поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения», - пояснили в ведомстве.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.