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ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

17:19 17.02.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, предметом правового регулирования которого является изменение соответствующих общественных отношений в сфере маркировки товаров. Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам. Как сообщает НЦПИ, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 26 февраля 2021 г.