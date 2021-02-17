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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
17:19 17.02.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, предметом правового регулирования которого является изменение соответствующих общественных отношений в сфере маркировки товаров.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Как сообщает НЦПИ, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 26 февраля 2021 г.
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