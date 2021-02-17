Правительство возместит банкам из бюджета проценты по кредитам предприятиям Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 84 от 15 февраля 2021 года.

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, Беларусбанку из бюджета компенсируют потери от предоставления кредита, выданного Оршанскому льнокомбинату на строительство служебного жилья для его работников. Компенсация определена в размере разницы между ставкой рефинансирования, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту в размере 5% годовых.

По займу Экспортно-импортного банка Китая для модернизации Оршанского льнокомбината будет компенсировано 100% ставки по кредиту. Полученные средства предприятие направит на пополнение оборотных средств.

Из бюджета будет выплачиваться Беларусбанку 50% ставки по кредитам, выданным Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению, 100% - по кредитам "Камволю".

Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Документ вступает в силу со дня его принятия.