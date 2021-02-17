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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЗМЕСТИТ БАНКАМ ИЗ БЮДЖЕТА ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ ПРЕДПРИЯТИЯМ БЕЛЛЕГПРОМА
15:42 17.02.2021
Правительство возместит банкам из бюджета проценты по кредитам предприятиям Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 84 от 15 февраля 2021 года.
Согласно опубликованному на сайте правительства документу, Беларусбанку из бюджета компенсируют потери от предоставления кредита, выданного Оршанскому льнокомбинату на строительство служебного жилья для его работников. Компенсация определена в размере разницы между ставкой рефинансирования, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту в размере 5% годовых.
По займу Экспортно-импортного банка Китая для модернизации Оршанского льнокомбината будет компенсировано 100% ставки по кредиту. Полученные средства предприятие направит на пополнение оборотных средств.
Из бюджета будет выплачиваться Беларусбанку 50% ставки по кредитам, выданным Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению, 100% - по кредитам "Камволю".
Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.
Документ вступает в силу со дня его принятия.
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