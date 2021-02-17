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МАРТ ВЫНЕСЛО НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ ТОРГОВЛИ
14:37 17.02.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло на общественное обсуждение проектпостановления "Об установлении классификации форм торговли".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, замечания и предложения по проекту постановления принимаются до 1 марта 2021 г. включительно (18.00) на электронный адрес: .
С 19 февраля по 1 марта 2021 г. проект будет также размещен на Правовом форуме Беларуси в подразделе "Общественное обсуждение проектов"
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