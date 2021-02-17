Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло на общественное обсуждение проектпостановления "Об установлении классификации форм торговли".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, замечания и предложения по проекту постановления принимаются до 1 марта 2021 г. включительно (18.00) на электронный адрес: .

С 19 февраля по 1 марта 2021 г. проект будет также размещен на Правовом форуме Беларуси в подразделе "Общественное обсуждение проектов"