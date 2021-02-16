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СОВМИН УТВЕРДИЛ ДЛЯ МИДА И ПОСОЛЬСТВ ЗАДАНИЯ ПО ЭКСПОРТУ ТОВАРОВ НА 2021 ГОД

12:16 17.02.2021 Постановлением Совмина № 89 от 15 февраля 2021 года утверждены задания по экспорту товаров по странам на 2021 год. «Руководителям загранучреждений Республики Беларусь, должностным лицам, закрепленным за странами … обеспечить увеличение объемов экспорта товаров в процентах к аналогичному периоду 2020 года не ниже показателей, определенных согласно приложению», - говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. Контролировать выполнение показателей будет МИД.