СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» предоставлено право импорта некурительных табачных изделий в течение восьми лет. Об этом говорится в указе № 45 от 16 февраля 2021 г.

«В целях создания дополнительных условий для оборота табачных изделий ... предоставить до 31 декабря 2028 г. СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» право на реализацию исключительного права государства на осуществление импорта некурительных табачных изделий (табака нагреваемого HEETS), классифицируемых кодом 2403 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, используемых в системах для потребления табака (IQOS)», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.