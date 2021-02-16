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СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ИМПОРТА НЕКУРИТЕЛЬНЫХ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ТЕЧЕНИЕ ВОСЬМИ ЛЕТ
09:56 17.02.2021
СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» предоставлено право импорта некурительных табачных изделий в течение восьми лет. Об этом говорится в указе № 45 от 16 февраля 2021 г.
«В целях создания дополнительных условий для оборота табачных изделий ... предоставить до 31 декабря 2028 г. СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» право на реализацию исключительного права государства на осуществление импорта некурительных табачных изделий (табака нагреваемого HEETS), классифицируемых кодом 2403 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, используемых в системах для потребления табака (IQOS)», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.
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