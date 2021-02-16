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ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ НА ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ТОВАРЫ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
16:38 16.02.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 940».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с внедрением механизма прослеживаемости товаров, предусмотренного указом от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров».
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 25 февраля 2021 г.
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