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ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ НА ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ТОВАРЫ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

16:38 16.02.2021 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 940». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с внедрением механизма прослеживаемости товаров, предусмотренного указом от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров». Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 25 февраля 2021 г.