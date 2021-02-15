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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 26 ФЕВРАЛЯ МОЖНО ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
13:56 16.02.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об обязательных технических требованиях в области обращения с коммунальными отходами».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 16 по 26 февраля 2021 г. включительно на электронный адрес: .
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