Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 88 от 16 ноября 2020 г. утверждены строительные нормы СН 3.03.05-2020 «Метрополитены».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы устанавливают требования к проектированию вновь возводимых и реконструируемых линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена.

Метрополитен должен обеспечивать безопасную перевозку пассажиров и безопасные условия труда для эксплуатационного персонала, соответствовать требованиям в области охраны окружающей среды и пожарной безопасности, а также требованиям в области промышленной и радиационной безопасности.

Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.