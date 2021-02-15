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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ «МЕТРОПОЛИТЕНЫ»
10:10 16.02.2021
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 88 от 16 ноября 2020 г. утверждены строительные нормы СН 3.03.05-2020 «Метрополитены».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы устанавливают требования к проектированию вновь возводимых и реконструируемых линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена.
Метрополитен должен обеспечивать безопасную перевозку пассажиров и безопасные условия труда для эксплуатационного персонала, соответствовать требованиям в области охраны окружающей среды и пожарной безопасности, а также требованиям в области промышленной и радиационной безопасности.
Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
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