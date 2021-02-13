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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОХОДИТ МОНИТОРИНГ УКАЗА О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСНУЖД
13:57 15.02.2021
Государственный комитет по имуществу проводит правовой мониторинг в отношении указа от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности норм указа № 58; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе его применения; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации указа.
Информацию и предложения можно направлять с 15 февраля по 15 марта 2021 г. в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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