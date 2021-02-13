Государственный комитет по имуществу проводит правовой мониторинг в отношении указа от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности норм указа № 58; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе его применения; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации указа.

Информацию и предложения можно направлять с 15 февраля по 15 марта 2021 г. в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.