НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МИНСЕЛЬХОЗПРОД ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НОРМАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ КРС

10:27 15.02.2021 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси проводит правовой мониторинг ведомственного постановления от 27 июля 2020 г. № 38 «Об установлении норм технологических потерь крупного рогатого скота». Как сообщается на сайте министерства, сроки проведения мониторинга – с 19 февраля по 20 декабря 2021 г. Граждане, в том числе юрлица и ИП, могут направлять свои предложения до 1 мая 2021 г. на электронный адрес: .