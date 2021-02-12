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МИНСЕЛЬХОЗПРОД ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НОРМАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ КРС
10:27 15.02.2021
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси проводит правовой мониторинг ведомственного постановления от 27 июля 2020 г. № 38 «Об установлении норм технологических потерь крупного рогатого скота».
Как сообщается на сайте министерства, сроки проведения мониторинга – с 19 февраля по 20 декабря 2021 г.
Граждане, в том числе юрлица и ИП, могут направлять свои предложения до 1 мая 2021 г. на электронный адрес: .
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