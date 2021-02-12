Министерство природных ресурсов и окружающей среды на общественное обсуждение вынесло проект ведомственного постановления «Об объявлении ботанического памятника природы республиканского значения «Вяз-старожил».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусматривается объявление дерева вяза гладкого в Молодечненском районе Минской области ботаническим памятником природы республиканского значения «Вяз-старожил».

В связи с этим устанавливаются границы, площадь и список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включены в состав земель памятника природы.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 21 февраля 2021 года включительно на электронный адрес: