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ДО 21 ФЕВРАЛЯ ОБСУЖДАЮТСЯ ГРАНИЦЫ БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ВЯЗ-СТАРОЖИЛ»
16:16 12.02.2021
Министерство природных ресурсов и окружающей среды на общественное обсуждение вынесло проект ведомственного постановления «Об объявлении ботанического памятника природы республиканского значения «Вяз-старожил».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусматривается объявление дерева вяза гладкого в Молодечненском районе Минской области ботаническим памятником природы республиканского значения «Вяз-старожил».
В связи с этим устанавливаются границы, площадь и список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включены в состав земель памятника природы.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 21 февраля 2021 года включительно на электронный адрес:
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