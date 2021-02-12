На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по изменениям постановления правительства № 1116 от 22 августа 2011 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта является совершенствование нормативной правовой базы, связанной с порядком применения Банка электронных паспортов товаров в связи с внедрением механизма маркировки товаров, предусмотренного указом от 6 января 2021 г. № 9.

Организатор общественного обсуждения – Национальная академия наук Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 12 по 21 февраля 2021 г. на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта постановления».