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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРОХОДИТ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ БАНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ ТОВАРОВ
14:55 12.02.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по изменениям постановления правительства № 1116 от 22 августа 2011 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта является совершенствование нормативной правовой базы, связанной с порядком применения Банка электронных паспортов товаров в связи с внедрением механизма маркировки товаров, предусмотренного указом от 6 января 2021 г. № 9.
Организатор общественного обсуждения – Национальная академия наук Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 12 по 21 февраля 2021 г. на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта постановления».
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