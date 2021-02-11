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НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕНЫ ВОПРОСЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ГРУДИНОВСКИЙ ПАРК»


12:46 12.02.2021

С 11 по 21 февраля продлится общественное обсуждение проекта постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании памятника природы республиканского значения «Грудиновский парк».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусматривается преобразование в Быховском районе Могилевской области ботанического памятника природы республиканского значения «Парк «Грудиновский» в ботанический памятник природы республиканского значения «Грудиновский парк» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и использования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .
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