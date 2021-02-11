Постановлением Совета министров № 75 от 8 февраля 2021 г. утвержден новый перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, к зонам радиоактивного загрязнения относятся 2022 населенных пункта и 49 объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, по сравнению с утвержденным ранее перечнем количество населенных пунктов республики, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, уменьшилось на 171 (в том числе с учетом упразднения населенных пунктов), количество объектов – на 2 единицы. В Гомельской области количество населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, уменьшилось на 83, в Могилевской – на 38, в Брестской – на 10, в Гродненской – на 18, в Минской области – на 22.

Количество населения, проживающего в населенных пунктах, выходящих из зон радиоактивного загрязнения, в соответствии с данными Национального статистического комитета на 1 января 2020 г. составляет 105 919 человек (из них 22 842 детей).

Изменения, предусмотренные перечнем, отражают переход 88 населенных пунктов в менее жесткие зоны радиоактивного загрязнения в связи с уменьшением плотности загрязнения почв радионуклидами, снижением средних годовых эффективных доз облучения населения.

В распределении населенных пунктов по зонам радиоактивного загрязнения отражены следующие изменения.

По сравнению с предыдущим перечнем количество населенных пунктов в зоне проживания с периодическим радиационным контролем уменьшилось с 1827 до 1746, в зоне с правом на отселение – с 353 до 271, в зоне последующего отселения – с 13 до 5.

В связи с уменьшением плотности загрязнения и снижением дозы облучения населения 81 населенный пункт, находящийся в настоящее время в зоне с правом на отселение, перейдет в зону проживания с периодическим радиационным контролем. Из зоны последующего отселения в зону с правом на отселение перейдут 7 населенных пунктов.

Количество граждан, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, на которых распространяются нормы Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», уменьшилось на 9,6%.

Перечень подготовлен Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям совместно с государственным учреждением «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения пересматривается один раз в 5 лет и корректируется в зависимости от изменения радиационной обстановки, в том числе с учетом данных уточняющего радиологического обследования территории населенных пунктов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.