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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЕЩЕ ОДНА НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НОРМА УТВЕРЖДЕНА В БЕЛАРУСИ
10:13 12.02.2021
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 87 от 16 ноября 2020 г. утверждена строительная норма СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального и специального планирования».
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы предназначены для применения заказчиками и разработчиками градостроительных проектов, государственными органами и организациями, осуществляющими градостроительную и строительную деятельность.
При разработке градостроительных проектов могут быть определены специальные условия и требования в соответствии с законодательством.
Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
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