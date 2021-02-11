Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 87 от 16 ноября 2020 г. утверждена строительная норма СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального и специального планирования».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, строительные нормы предназначены для применения заказчиками и разработчиками градостроительных проектов, государственными органами и организациями, осуществляющими градостроительную и строительную деятельность.

При разработке градостроительных проектов могут быть определены специальные условия и требования в соответствии с законодательством.

Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.