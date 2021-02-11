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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
18:00 11.02.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрено внесение изменений в два указа.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения вносятся в указ от 3 ноября 2005 г. № 520 «О совершенствовании правового регулирования отдельных отношений в экономической сфере» и от 23 июля 2015 г. № 340 «О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней».
Предметом правового регулирования обсуждаемого нормативного правового акта является установление единого правового механизма освобождения субъектов хозяйствования, а также граждан, действия которых не были связаны с умышленным причинением вреда окружающей среде, от возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 февраля по 21 февраля 2021 года включительно на электронный адрес: .
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