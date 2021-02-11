ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ


18:00 11.02.2021

На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрено внесение изменений в два указа.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения вносятся в указ от 3 ноября 2005 г. № 520 «О совершенствовании правового регулирования отдельных отношений в экономической сфере» и от 23 июля 2015 г. № 340 «О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней».

Предметом правового регулирования обсуждаемого нормативного правового акта является установление единого правового механизма освобождения субъектов хозяйствования, а также граждан, действия которых не были связаны с умышленным причинением вреда окружающей среде, от возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 февраля по 21 февраля 2021 года включительно на электронный адрес: .
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2021
валюта курс
EUR 3.1256
USD 2.5783
RUB 3.4912
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1249 -0.0007
USD 2.5748 -0.0035
RUB 3.4929 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1260 3.1300
USD 2.5770 2.5830
RUB 3.4920 3.4950
подробнее

Конвертация в банках
на 11.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2150
EUR/RUB 89.4000 89.7000
USD/RUB 73.7000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте