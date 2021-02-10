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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЕЩЕ ДВЕ НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УТВЕРДИЛИ В БЕЛАРУСИ
14:16 11.02.2021
Министерство строительства и архитектуры Беларуси 13 ноября 2020 года утвердило еще две новые строительные нормы.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале постановлению № 82, утверждены строительные нормы «Административные и бытовые здания», устанавливающие требования к проектированию административных и бытовых зданий и помещений промышленных предприятий.
Постановлением № 84 утверждены строительные нормы «Сельскохозяйственные здания». Они устанавливают требования к проектированию животноводческих, птицеводческих, звероводческих зданий и помещений, зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, теплиц, зданий и сооружений для хранения и переработки зерна: элеваторов, зерноскладов, мельниц, зданий крупяных, комбикормовых заводов и других предприятий.
При этом эти строительные нормы не распространяются на здания и помещения, предназначенные для содержания больных животных, помещения для хранения сельскохозяйственной продукции в регулируемой газовой среде и здания холодильников.
Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.
Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
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