Министерство строительства и архитектуры Беларуси 13 ноября 2020 года утвердило еще две новые строительные нормы.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале постановлению № 82, утверждены строительные нормы «Административные и бытовые здания», устанавливающие требования к проектированию административных и бытовых зданий и помещений промышленных предприятий.

Постановлением № 84 утверждены строительные нормы «Сельскохозяйственные здания». Они устанавливают требования к проектированию животноводческих, птицеводческих, звероводческих зданий и помещений, зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, теплиц, зданий и сооружений для хранения и переработки зерна: элеваторов, зерноскладов, мельниц, зданий крупяных, комбикормовых заводов и других предприятий.

При этом эти строительные нормы не распространяются на здания и помещения, предназначенные для содержания больных животных, помещения для хранения сельскохозяйственной продукции в регулируемой газовой среде и здания холодильников.

Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.