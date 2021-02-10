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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ЛИМИТЫ ДИРЕКТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ГОСПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ В 2021 ГОДУ

12:32 11.02.2021 Постановлением Совмина № 78 от 9 февраля 2021 года определен лимит директивного кредитования в 2021 году на уровне 425 млн рублей. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, на кредитование госпрограмм предусматривается 159,8 млн рублей, субъектов хозяйствования по решениям главы государства и правительства - 233,79 млн рублей, кредитование физлиц по решениям главы государства - 31,4 млн рублей. Постановлением утверждены направления и лимиты кредитования госпрограмм и мероприятий банками и «Банком развития». Так, ОАО «АСБ «Беларусбанк» выделит 271,3 млн рублей, Белагропромбанк - 77,5 млн рублей, Банк развития - 76,1 млн рублей. В 2020 году лимит директивного кредитования в начале был установлен в объеме 740 млн рублей, а позднее увеличился до 2,4 млрд рублей.