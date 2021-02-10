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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР СТОИМОСТИ ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ГОСНУЖД В 2021 ГОДУ
11:30 11.02.2021
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 4 от 2 февраля 2021 г. установлен размер удешевления стоимости единицы льняного волокна, поставляемого в счет государственных нужд в 2021 году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, цена льняного волокна (с учетом налога на добавленную стоимость) установлена от 570 BYN до 2400 BYN за одну тонну в зависимости от номера.
Так, цена льняного волокна № 3 определена в размере 570 BYN; № 4 – 590 BYN; № 6 – 620 BYN; № 9 – 1900 BYN; № 10 – 2800 BYN; № 11 – 2100 BYN; № 12 – 2200 BYN; № 13 – 2300, № 14 и более – 2400 BYN.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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