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ОПРЕДЕЛЕН ЛИМИТ ОБЪЕМА ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА РАЗВИТИЯ НА 2021 ГОД


09:57 11.02.2021

Постановлением Совета министров и Национального банка № 79/1 от 10 февраля 2021 г. определен лимит объема эмиссии облигаций открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» на 2021 год.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на 2021 год определен в размере 570 млн рублей.

Постановление Совмина и Нацбанка от 23 мая 2000 г. № 737/24 «О некоторых мерах по закупке за иностранную валюту сырья для производства комбикормов» признано утратившим силу.
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