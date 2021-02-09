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ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДОСТАВЛЯТЬ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНИЛИ

11:42 10.02.2021 Постановлением № 74 Совета министров от 8 февраля дополнен перечень организаций, которые имеют право осуществлять доставку лекарственных средств без рецепта врача. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, список дополнен пятнадцатью позициями. Теперь в нем содержится 44 организации (ранее 29). Постановление вступает в силу после официального опубликования.