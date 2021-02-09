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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДОСТАВЛЯТЬ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНИЛИ
11:42 10.02.2021
Постановлением № 74 Совета министров от 8 февраля дополнен перечень организаций, которые имеют право осуществлять доставку лекарственных средств без рецепта врача.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, список дополнен пятнадцатью позициями. Теперь в нем содержится 44 организации (ранее 29).
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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