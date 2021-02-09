Постановлением Совета министров № 76 от 8 февраля 2021 г. введено лицензирование импорта картонной и бумажной упаковки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», документ устанавливает, что ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь отдельных видов картонной и бумажной упаковки, классифицируемых кодами 4819 10 000 0, 4819 30 000 1, 4819 30 000 2 и 4819 40 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления будет осуществляться по разовым лицензиям.

Выдавать такие лицензии будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по согласованию с концерном «Беллесбумпром».

С учетом принятого постановления в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены соответствующие изменения.

Министерству иностранных дел в установленном порядке необходимо, согласно данному постановлению уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза аналогичных мер.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев, за исключением пункта 3, вступающего в силу после официального опубликования данного постановления.

Принятие этой меры обусловлено ростом импорта бумажной и картонной упаковки в Республику Беларусь (в том числе из Украины), что привело к снижению объемов выпуска аналогичных видов продукции целлюлозно-бумажных предприятия республики и концерна «Беллесбумпром» и обусловило недозагрузку существующих производственных мощностей.

Так, объем импорта ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона из Украины за последние 5 лет вырос 1,7 раза, мешков и пакетов в 2,9 раза. Необходимо отметить, что значительный рост объемов импорта зачастую сопровождался более низким уровнем ввозных цен, который спровоцировал снижение конкурентоспособности белорусских товаров и замещение их импортными аналогами.

Вместе с тем производственные мощности организаций концерна «Беллесбумпром» позволяют обеспечить потребности республики в картонной и бумажной упаковке и полностью заместить импорт аналогичной продукции из Украины (на сумму порядка 15,6 млн долларов США).

Предприятия концерна «Беллесбумпром» располагают следующими производственными мощностями по выпуску картонно-бумажной упаковки:

транспортная упаковка из гофрированного картона широкого ассортимента разнообразных типоразмеров и конструкций с печатью или без печати - 220 млн метров квадратных в год;

пакеты и мешки бумажные (с вырубной ручкой и без) различных типоразмеров с нанесением печати или без печати – до 70 млн шт. ежемесячно;

При этом загрузка производственных мощностей организаций концерна в среднем составляет по транспортной упаковке из гофрированного картона – 62%, по пакетам и мешкам бумажным – 35%.

Ожидается, что принятые правительством меры будут способствовать стабилизации ситуации в целлюлозно-бумажной отрасли Беларуси. За счет снижения импорта предприятия увеличат выпуск импортозамещающей продукции внутри страны.