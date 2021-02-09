Постановлением Совета министров № 55 от 29 января 2021 г. утверждена Государственная программа «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность» на 2021-2025 годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа направлена на развитие системы геодезического и картографического обеспечения Республики Беларусь, оценочной деятельности, имущественных отношений, а также повышение результативности использования земельных ресурсов и государственного имущества.

«В Республике Беларусь осуществляется цифровая трансформация геодезии и картографии и связанных с ними отраслей экономики – потребителей пространственных данных.

Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение – базовый элемент экономического развития, поддержания обороноспособности и безопасности страны, эффективного государственного управления», – говорится в документе.

В рамках программы планируется выполнить задачи по развитию:

геодезии и картографии (разработка проектов технических нормативных правовых актов в области геодезической и картографической деятельности; создание и обновление государственных навигационных карт и др.);

системы дистанционного зондирования Земли (на основе использования данных такого зондирования будет обеспечено развитие единой пространственной ортофотоосновы территории Республики Беларусь);

землеустройства (выполнение землеустроительных мероприятий при ведении государственного земельного кадастра в части установления границ административно-территориальных и территориальных единиц; создание и ведение земельно-информационной системы Республики Беларусь);

кадастровой оценки (проведение ежегодной корректировки результатов кадастровой оценки сельскохозяйственных земель; создание системы массового (систематического) формирования объектов недвижимого имущества и их кадастровой оценки и др.);

государственного земельного кадастра (развитие государственных информационных систем (ГИС) и ресурсов в области государственного земельного кадастра (в том числе ведение реестра цен, регистра стоимости, реестра земельных ресурсов и др.); перевод админпроцедур и оказываемых услуг в электронный вид, в том числе с использованием Белорусской информационной сервисно-расчетной системы);

оценочной деятельности (программно-техническое сопровождение, модернизация комплекса программно-технических средств ГИС «Государственный реестр оценщиков» и др.);

системы имущественных отношений (программно-техническое сопровождение, модернизация комплекса программно-технических средств ГИС «Единый реестр имущества» и др.; организация (подготовка) и проведение аукционов (конкурсов) по продаже госимущества и права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений).

Определены также меры правового регулирования реализации программы. Планируется разработка ряда проектов законов, в числе которых: «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь»; «Об изменении Кодекса Республики Беларусь о земле»; «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»; «Об изменении Закона Республики Беларусь «О геодезической и картографической деятельности».

Также предполагается разработка проектов указов «О порядке получения данных дистанционного зондирования Земли на территорию Республики Беларусь», «О кадастровой оценке объектов недвижимого имущества», «Об отчуждении жилых домов и совершенствовании работы с пустующими и ветхими домами» и др.

Финансирование программы составит 232 194 431 рубль.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.