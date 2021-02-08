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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕН КОЭФФИЦИЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
09:54 09.02.2021
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 6 от 29 января 2021 г. установлен коэффициент изменения стоимости зданий и сооружений.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, коэффициент изменения стоимости капитальных строений (зданий и сооружений (их частей), в том числе жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), нежилых помещений, хозяйственных построек, гаражей, иных зданий и сооружений, включая незавершенные строительством, машино-мест, принадлежащих физическим лицам, на 1 января 2021 г. установлен в размере 1,0754.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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