Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси вынесло ряд проектов постановлений по вопросам промышленной безопасности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на общественное обсуждение вынесены проекты:

постановления МЧС «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин»;

постановления МЧС «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31» (вопросы подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности);

постановления МЧС «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 апреля 2019 г. № 33» (мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в сфере промышленной безопасности);

постановления МЧС «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 24 августа 2016 г. № 54» (требования к содержанию учебно-программной документации при проведении подготовки по вопросам промышленной безопасности);

постановления Совета министров Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015 г. № 529 и от 15 февраля 2019 г. № 102» (требования техрегламентов ЕАЭС).

Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 февраля 2021 г.