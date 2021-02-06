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МЧС БЕЛАРУСИ ВЫНЕСЛО НА ОБСУЖДЕНИЕ РЯД ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
15:37 08.02.2021
Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси вынесло ряд проектов постановлений по вопросам промышленной безопасности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на общественное обсуждение вынесены проекты:
постановления МЧС «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин»;
постановления МЧС «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31» (вопросы подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности);
постановления МЧС «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 апреля 2019 г. № 33» (мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в сфере промышленной безопасности);
постановления МЧС «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 24 августа 2016 г. № 54» (требования к содержанию учебно-программной документации при проведении подготовки по вопросам промышленной безопасности);
постановления Совета министров Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2015 г. № 529 и от 15 февраля 2019 г. № 102» (требования техрегламентов ЕАЭС).
Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 февраля 2021 г.
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