Постановлением Совета министров № 71 от 3 февраля 2021 года утвержден порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков Белорусской атомной электростанции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, приемка в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС должна осуществляться приемочной комиссией с оформлением соответствующего акта. В состав приемочной комиссии включаются руководители либо заместители руководителей госорганов и иных организаций в соответствии с перечнем госорганов и иных организаций, который также определен данным постановлением. Председателем приемочной комиссии определен заместитель министра энергетики, курирующий вопросы ядерной энергетики, а его заместителем - генеральный директор государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго».

Приемочная комиссия будет проверять готовность законченного строительством пускового комплекса блока АЭС к безопасной эксплуатации, оценивать качество строительных, монтажных и пусконаладочных работ и их соответствие проектной документации, требованиям нормативной документации, в соответствии с которыми были выполнены работы по проектированию, сооружению и вводу в эксплуатацию пускового комплекса блока.

Также комиссии предстоит оценка соответствия принимаемого блока требованиям ядерной, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, законодательству в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического нормирования и стандартизации, в сфере энергетики и газоснабжения, об охране труда. Члены приемочной комиссии будут также проверять соответствия полученных фактических показателей вводимых в действие мощностей величинам, предусмотренным проектной документацией, оценивать качество и безопасность материалов, конструкций и изделий и др.

Датой приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС будет считаться дата подписания членами приемочной комиссии акта.