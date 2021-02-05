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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА


10:15 08.02.2021

Генеральная прокуратура Беларуси выявила недостаточную эффективность механизма страхования, направленного на защиту интересов белорусских поставщиков-экспортеров.

Напомним, исключительное право на страхование экспортных рисков с поддержкой государства принадлежит Республике Беларусь и осуществляется от ее имени РУП «Белэксимгарант» (страховщик) в соответствии с указом № 534 от 25 августа 2006 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, нормы указа и утвержденные РУП «Белэксимгарант» правила добровольного страхования кратко-, средне- и долгосрочных экспортных контрактов от политических и (или) коммерческих рисков, цель которых – поддержать и простимулировать экспорт, трактовались не в пользу пострадавшего добросовестного экспортера.

В итоге использование механизма страхования экспортных контрактов оказывалось для страхователя затратным и длительным.

По предложению Генеральной прокуратуры Совет министров поручил Министерству финансов совместно с заинтересованными принять меры к повышению эффективности использования страхования экспортных контрактов для субъектов хозяйствования, обеспечив тем самым получение последними от РУП эксклюзивного продукта и защиту своих имущественных прав.

В результате РУП «Белэксимгарант» внесены, а Министерством финансов согласованы изменения в вышеназванные правила.

«В новых условиях выплаты страхового возмещения освободят белорусских резидентов от длительной процедуры по взысканию долгов за рубежом, а право требования к контрагентам перейдет к страховщику», - прокомментировали в Генпрокуратуре.
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