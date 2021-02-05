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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ
16:28 05.02.2021
Постановлением Совета министров № 53 от 29 января 2021 г. утверждена Государственная программа «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, госпрограмма принята в целях создания условий для эффективного функционирования сети организаций культуры и активного вовлечения граждан Беларуси в культурную жизнь страны.
Она включает пять подпрограмм:
«Культурное наследие», задачей которой является сохранение культурного наследия; обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотеками и музеями, выставочными организациями, парками культуры и отдыха, зоопарками; поддержка развития культур национальных меньшинств;
«Искусство и творчество» – решение задач по поддержке развития профессионального искусства, кинематографической деятельности; обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых клубными организациями и организациями культуры смешанного типа;
«Функционирование и инфраструктура сферы культуры» предполагает совершенствование инфраструктуры сферы культуры и обеспечение деятельности аппарата Министерства культуры; информатизацию и создание национального цифрового контента в сфере культуры;
«Белорусы в мире» предполагает развитие партнерства между государством и белорусами зарубежья;
«Архивы Беларуси» направлена на обеспечение формирования, сохранности и использования документов Национального архивного фонда Республики Беларусь как части информационного ресурса страны.
В рамках госпрограммы планируется реализация комплекса мероприятий, в том числе:
проведение фестивалей, конкурсов, форумов, выставок, пленэров, праздников и других культурных мероприятий;
создание и обновление театральных постановок, концертных программ, цирковых представлений и проведение гастролей;
организация и проведение культурных программ международных форумов, выставок, ярмарок;
реставрация и приспособление единого комплекса зданий Национального художественного музея Республики Беларусь;
реконструкция и реставрация памятников архитектуры (костела Божьего Тела в Несвиже; Спасо-Преображенской церкви в Полоцке; Дворца в Коссовском дворцово-парковом ансамбле; дворцово-паркового ансамбля в дер. Жиличи Кировского района Могилевской области; Дворцовый комплекс (XVI век, первая половина XVIII века, 1784 – 1786 годы) в г.п.Ружаны и др.);
приобретение музыкальных инструментов для учреждений образования в сфере культуры и организаций культуры и другие.
На реализацию госпрограммы потребуются средства в размере 4 041 754 773,2 рубля.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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