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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ГОСПРОГРАММУ «АГРАРНЫЙ БИЗНЕС» ДО 2025 ГОДА
14:29 05.02.2021
Постановлением Совета министров № 59 от 1 февраля 2021 г. утверждена Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на финансирование мероприятий 9 подпрограмм планируется направить 284 135 324 491,37 рубля.
«При условии достижения целевых объемов производства сельскохозяйственной продукции и благоприятной ценовой конъюнктуре прогнозируется увеличение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2025 году на 21,3% к 2020 году (до 7 млрд долларов США). Реализация мероприятий Госпрограммы позволит к концу 2025 года обеспечить рентабельность продаж в сельском хозяйстве на уровне не менее 10%», – отмечается в документе.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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