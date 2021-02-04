Постановлением Совета министров № 66 от 2 февраля 2021 г. утверждена Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, госпрограммой предусматривается выполнение мероприятий по созданию (развитию) современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению цифровых инноваций в отраслях экономики и технологий «умных городов», а также обеспечению информационной безопасности таких решений (в настоящее время 82 мероприятия).

Продолжится совершенствование инфраструктуры электронного правительства путем создания (развития) ряда межведомственных информационных систем, обеспечивающих реализацию государственных электронных сервисов.

Отдельно предусматривается принять меры по совершенствованию самих сервисов. На принципиально ином технологическом уровне будет продолжена работа по разработке технических решений для перевода административных процедур и государственных услуг в электронную форму – будет производиться их поэтапный переход на комплексное оказание в проактивном формате.

Конкретные цифровые решения будут внедряться также в отраслях экономики и регионах.

В образовании – интерактивные образовательные информационные ресурсы с применением технологий удаленного доступа к ним, электронные, в том числе, образовательные сервисы.

В системе здравоохранения – решения для внедрения электронной медицинской карты пациента и сервисов взаимодействия с гражданами, развития телемедицины, системы мониторинга состояния здоровья населения.

В строительстве – на базе Госстройпортала будут созданы единый фонд проектной документации и республиканский банк данных объектов-аналогов в электронном формате, BIM-среда (информационное моделирование зданий и сооружений), что позволит активно применять технологии виртуальной и дополненной реальности на этапах строительства и контроля за ним.

Для интеграции экономики Беларуси в мировое экономическое пространство – общенациональная торговая площадка для отечественных предприятий, платформа национальной системы электронной логистики.

В производственном секторе – комплекс программно-инструментальных средств для управления жизненным циклом изделий производственных предприятий: «цифровой двойник изделия», «цифровой двойник производства», «цифровой двойник обслуживания продукта», программный комплекс интеллектуальной обработки сенсорных данных, получаемых от технологического оборудования, задействованного в производственном процессе, и ряд других.

Проектом предусмотрена разработка отечественного типового решения для производственного предприятия в целях предоставления его как услуги белорусским предприятиям (после определенной адаптации такого решения под определенное производство).

В региональном разрезе – создание и внедрение технологий «умных городов», включая системы удаленного мониторинга и учета состояния жилищного фонда, расхода энергоресурсов, состояния окружающей среды, видеоаналитики и другого.

Также в государственную программу включен ряд мероприятий по повышению навыков в ИТ-сфере, а также адаптации населения к цифровым преобразованиям.

В частности, предусматривается разработка образовательной платформы для повышения «цифровой грамотности» населения и современного образовательного контента для курсов повышения квалификации работников, задействованных в экономике, по вопросам цифрового развития. Результаты таких проектов позволят: сформировать современную технологическую и методическую основу для реализации проектов по обучению (повышению навыков) специалистов; ознакомить граждан с внедряемыми в рамках цифрового развития технологическими новшествами; популяризовать достижения цифрового развития как внутри страны, так и на международном уровне.

Государственная программа учитывает уровень «цифровой зрелости» Республики Беларусь как в отраслевом, так и в региональном масштабах, а также применяемые технические решения и мировые тенденции, что выступает основой для дальнейших цифровых преобразований.