ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОТМЕНИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СУММЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО КРЕДИТА


11:46 05.02.2021

Лукашенко 4 февраля подписал указ № 39, который предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно указу, отменена минимальная сумма предоставления экспортных кредитов (сейчас не менее $200 тыс.).

Предусматривается возможность для ОАО "Банк развития Республики Беларусь" при кредитовании экспорта белорусской продукции предоставлять в 2021-2022 годах экспортные кредиты резидентам Беларуси для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам; использовать в 2021-2022 годах такие финансовые инструменты, как факторинг (уступка денежного требования), постфинансирование и дисконтирование аккредитивов.

Кроме того, предусматривается предоставление в 2021-2022 годах права белорусским банкам (по утверждаемому Советом министров перечню) выдавать экспортные кредиты резидентам для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам, также нерезидентам для оплаты реализуемых резидентами товаров, работ, услуг.

Предусматривается также предоставление права страховым организациям, собственный капитал которых составляет не менее Br25 млн., без привлечения средств бюджета для осуществления страховых выплат проводить страхование экспортных рисков.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2021
валюта курс
EUR 3.1639
USD 2.6364
RUB 3.4847
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1448 -0.0191
USD 2.6282 -0.0082
RUB 3.5023 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1430 3.1490
USD 2.6250 2.6300
RUB 3.4960 3.5030
подробнее

Конвертация в банках
на 05.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1950 1.2000
EUR/RUB 89.7000 90.1500
USD/RUB 74.9000 75.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте