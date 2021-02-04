Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 4 от 21 января 2021 г. тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом увеличены в среднем на 10%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, за счет применяемых коэффициентов повышение тарифов составит:

на перевозки грузов, осуществляемые по убыточным тарифам (строительные грузы, сельскохозяйственные грузы, лесоматериалы и др.) в вагоне перевозчика – в среднем 15%, в вагоне грузоотправителя/грузополучателя – до 20%;

на перевозки высокостоимостных грузов – в среднем 7%;

на перевозки порожних вагонов и грузов в контейнерах – в среднем 10%;

на услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозки – в среднем 15%;

на остальные виды грузов – в среднем 10%.

«Изменение итоговой стоимости конкретной перевозки может незначительно отличаться в ту или иную сторону от указанных размеров повышений, поскольку она формируется исходя из параметров конкретной перевозки (расстояние, масса, загрузка и иное)», - пояснили в ведомстве.

Механизм ежегодной индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов предусмотрен действующим законодательством. Он предполагает повышение тарифов в размерах, которые обеспечивают перевозчику объем выручки, необходимой на покрытие затрат, субсидирование убыточных пассажирских перевозок и получение минимально необходимой прибыли на инвестиционные, кредитные и иные цели.

«В 2021 году такой рассчитанный индекс должен был составить 1,4 (40%), однако скорректирован МАРТ до 1,1 (10%)», - уточнили в МАРТ.

При этом у Белорусской железной дороги сохраняется право принятия самостоятельных решений о предоставлении скидок на перевозки грузов исходя из экономической целесообразности.

МАРТ обращает внимание, что установленные постановлением № 4 тарифы действуют только в отношении осуществляемых субъектами хозяйствования железнодорожных грузовых перевозок и не распространяются на пассажирские железнодорожные перевозки.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.