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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРЕФЕРЕНЦИИ В СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕНЫ ДО 2025 ГОДА
09:45 05.02.2021
Лукашенко 4 февраля подписал доработанный правительством указ № 40 по вопросам дальнейшего регулирования агроэкотуризма. Об этом сообщает его пресс-служба.
Документом предусмотрено продление до 2025 года существующих условий ведения хозяйственной деятельности в сфере агроэкотуризма, включая льготное кредитование в ОАО "Белагропромбанк" в размере до 2 тыс. базовых величин под 5% годовых на срок до 5 лет.
Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб. Уточнен порядок прекращения такой деятельности и предоставления отчетности.
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