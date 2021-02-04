Лукашенко 4 февраля подписал доработанный правительством указ № 40 по вопросам дальнейшего регулирования агроэкотуризма. Об этом сообщает его пресс-служба.

Документом предусмотрено продление до 2025 года существующих условий ведения хозяйственной деятельности в сфере агроэкотуризма, включая льготное кредитование в ОАО "Белагропромбанк" в размере до 2 тыс. базовых величин под 5% годовых на срок до 5 лет.

Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб. Уточнен порядок прекращения такой деятельности и предоставления отчетности.