Постановлением Правительства № 66 2 февраля утверждена Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы, принятая в целях обеспечения внедрения информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в рамках этой программы предусматривается выполнение мероприятий по созданию (развитию) современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению цифровых инноваций в отраслях экономики и технологий «умных городов», а также обеспечению информационной безопасности таких решений.

В рамках программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

Информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение цифрового развития (выполнение исследований для сопровождения процессов цифрового развития по различным направлениям, создание технологической и методической основы для реализации проектов по обучению специалистов, ответственных за процессы цифрового развития в госорганах и организациях; адаптацию населения к внедряемым в рамках цифрового развития технологическим новшествам; популяризация достижений);

Инфраструктура цифрового развития (развитие стационарного широкополосного доступа для предоставления потребителю как основных, так и дополнительных услуг электросвязи, в том числе услуг по автоматизации технологических процессов жизнеобеспечения, развитие облачных технологий, обеспечивающих по требованию пользователя доступ к необходимым информационным и вычислительным ресурсам; развертывание сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G) и предоставление на их основе таких технологических решений, как «умный дом», «умный город» и др.);

Цифровое развитие госуправления (создание государственных цифровых платформ, в том числе на базе созданных в предыдущие годы решений, для снижения административной нагрузки, экономии трудовых и временных ресурсов, упрощения получения различных документов);

Цифровое развитие отраслей экономики (обеспечение доступности образования с применением современных информационных технологий для повышения качества образовательного процесса и для подготовки граждан к жизни и работе в условиях цифровой экономики; повышение качества медобслуживания населения, доступности услуг, предоставляемых системой здравоохранения, информированности населения о состоянии здоровья, эпидемиологической обстановке на базе современных технических решений; развитие инструментов цифровой экономики в различных отраслях национальной экономики, предусматривающих применение передовых технологий в производстве и процессах ведения внешнеэкономической деятельности);

Региональное цифровое развитие (построение современной, отвечающей технологическим вызовам системы управления регионами, в том числе создание региональной государственной типовой цифровой платформы «Умный город (регион)»; переход к применению на практике технологий информационного моделирования градостроительных единиц и городских пространств);

Информационная безопасность и «цифровое доверие» (повышение уровня информационной безопасности данных и технологий ее обеспечения в рамках созданной цифровой информационной экосистемы, конкурентоспособности отечественных разработок и технологий информационной безопасности, построение эффективной системы защиты прав и законных интересов граждан, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности).

Для реализации указанных подпрограмм планируется проведение ряда мероприятий, в числе которых:

разработка образовательной платформы для повышения «цифровой грамотности» населения;

создание «витрины цифровых проектов»;

снижение «цифрового неравенства» путем организации доступа к универсальным услугам, строительства волоконно-оптических линий связи к населенным пунктам с числом домохозяйств 50 и более;

создание технологической инфраструктуры для обработки данных в целях предоставления услуг на ее основе;

модернизация инфраструктуры информационной сети органов государственной статистики;

формирование цифровой платформы нормотворческой деятельности АИС «Нормотворчество», модернизация сайта «Правовой форум Беларуси» как специализированного сервиса этой платформы;

создание отраслевой цифровой платформы социально-трудовой сферы на основе развития, модернизации и интеграции информационных систем и ресурсов и другие.

На реализацию программы планируется направить 3 726 767 405 рублей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.