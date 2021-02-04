4 февраля вступило в силу постановление Министерства юстиции № 18 от 29 января 2021 г., которым предусмотрено внесение изменений в порядок подготовки в сфере медиации.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проходить такую подготовку смогут не только физлица, которые имеют высшее образование, но также те, кто обучается в вузах.

При этом право на получение свидетельства медиатора у физического лица, обучающегося в учреждении высшего образования и прошедшего подготовку в сфере медиации, возникает после получения в установленном порядке высшего образования.