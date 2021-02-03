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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДО 2025 ГОДА


12:40 04.02.2021

Постановлением Совета министров № 56 от 29 января 2021 г. утверждена Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа направлена на: стимулирование деловой инициативы граждан; улучшение деловой среды для роста предпринимательской активности; стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к созданию высокопроизводительных, экспортоориентированных и инновационных организаций.

Ее цель – сформировать благоприятную среду для развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом их потребностей.

Для реализации программы разработан комплекс из 38 мероприятий, в числе которых:

разработка и нормативное закрепление стимулирующих мер для организаций, оказывающих услуги бизнесу, для расширения ими линейки услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличения количества обслуживаемых субъектов малого и среднего предпринимательства и роста объема услуг, в том числе оказываемых с использованием современных цифровых технологий;

совершенствование механизмов и условий предоставления государственной финансовой и нефинансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организациям, оказывающим услуги бизнесу, а также определение единых подходов по оценке эффективности использования государственной финансовой и нефинансовой поддержки;

создание института омбудсмена по защите прав предпринимателей;

либерализация уголовной ответственности за экономические преступления;

определение юридической силы письменных разъяснений республиканских органов государственного управления по вопросам применения нормативных правовых актов;

разработка и введение индекса административной нагрузки на бизнес;

совершенствование налогового законодательства в целях оптимизации налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства и упрощения налогового администрирования;

устранение пробелов в правовом регулировании деятельности сервисов онлайн-заимствования;

организационно-информационная поддержка стартап-движения в Республике Беларусь.

На финансирование программы планируется направить 7 102 022 050,9 рубля.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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