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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УТВЕРДИЛ ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ НЕОБРАБОТАННЫХ ШКУР КРС ДЛЯ ГОСНУЖД НА 2021 ГОД


10:14 04.02.2021

Постановлением Совета министров № 62 от 1 февраля 2021 года утвержден заказ на поставку необработанных шкур крупного рогатого скота (КРС) для республиканских государственных нужд на 2021 год.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в текущем году планируется заготовить 734 тыс. шкур, в том числе 405 тыс. бычины и бугая, 329 тыс. яловки.

Наибольшие объемы должны поставить Брестская и Гродненская области — 185 тыс. и 165 тыс. шкур соответственно.

В объемах поставок доля сырья первого сорта должна составлять не менее 70%, четвертого сорта — не более 5%.

Концерн «Беллегпром» определен государственным заказчиком по поставке кожевенного сырья для республиканских государственных нужд.

Облисполкомам и концерну «Беллегпром» предписано обеспечить заключение договоров на поставки кожевенного сырья и контроль за их исполнением.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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