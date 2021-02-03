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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ДО 2025 ГОДА
17:42 03.02.2021
Постановлением правительства № 57 от 29 января 2021 г. утверждена Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в качестве основного результата реализации программы на среднесрочную перспективу определено повышение эффективности устойчивой и общедоступной качественной образовательной среды.
В ее составе 11 подпрограмм: «Дошкольное образование»; «Общее среднее образование»; «Специальное образование»; «Профессионально-техническое и среднее специальное образование»; «Высшее образование»; «Научно-ориентированное образование»; «Дополнительное образование взрослых»; «Подготовка кадров для ядерной энергетики»; «Дополнительное образование детей и молодежи, функционирование учреждений, специализирующихся на реализации программ воспитания»; «Молодежная политика»; «Обеспечение функционирования системы образования».
В вузах планируется построить инновационную инфраструктуру для внедрения и экспорта собственных научно-технических разработок, создать интегрированную образовательную, научно-исследовательскую и предпринимательскую среду. В частности, ожидается, что реализация подпрограммы по высшему образованию позволит: привести в соответствие содержание высшего образования актуальным и перспективным требованиям национального рынка труда; создать современную цифровую среду обучения и преподавания; повысить привлекательность и конкурентоспособность системы высшего образования страны в мировом образовательном пространстве и, как следствие, увеличить экспорт образовательных услуг.
Что касается молодежной политики, планируется: совершенствование системы поддержки талантливой и одаренной молодежи; сохранение системы поддержки молодых специалистов; разработка дополнительных мер по успешной адаптации молодых специалистов на рабочих местах; дальнейшее развитие работа органов молодежного самоуправления, детских и молодежных общественных объединений, молодежных советов и парламентов.
«Расширится возможность участия молодых людей в культурной жизни страны независимо от региона проживания, что будет способствовать популяризации белорусской культуры и искусства в молодежной среде», – говорится в программе.
В рамках реализации подпрограммы по обеспечению функционирования системы образования и достижения высокого уровня информатизации системы образования запланированы, в частности:
обновление нормативной правовой базы, регламентирующей сбор статистической информации;
осуществление перехода на более скоростные стандарты связи;
совершенствование и развитие статучета процессов цифровизации в соответствии с принципами государственной статистики и международного опыта;
формирование республиканской информационно-образовательной среды, платформенная часть которой станет единой площадкой для доступа всех участников образовательного процесса;
разработка базы данных «Абитуриент».
Для реализации программы необходимо финансирование в размере 49 133 118 065 рублей.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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