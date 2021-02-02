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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ГОСПРОГРАММУ «БЕЛОРУССКИЙ ЛЕС» ДО 2025 ГОДА
15:17 03.02.2021
Постановлением Совета министров № 52 от 28 января 2021 г. утверждена Государственная программа «Белорусский лес» на 2021-2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа направлена на обеспечение формирования высокопродуктивных и устойчивых лесов, рационального использования лесных ресурсов, повышение ресурсного потенциала лесов для удовлетворения потребностей экономики и общества.
В программу включены 4 подпрограммы:
«Лесное хозяйство» (совершенствование системы учета лесных ресурсов, устойчивое ведение лесного хозяйства и содержание лесного фонда в надлежащем санитарном состоянии);
«Строительство лесохозяйственных дорог» (повышение доступности лесных ресурсов для удовлетворения сырьевых потребностей производств и обеспечения оказания экосистемных услуг);
«Охотничье хозяйство» (устойчивое ведение охотничьего хозяйства);
«Деревообрабатывающая отрасль» (модернизация лесозаготовительных, деревообрабатывающих, мебельных, целлюлозно-бумажных и лесохимических производств, повышение их эффективности и конкурентоспособности; создание кадрового резерва для поступательного развития лесной промышленности).
Ожидается, что реализация программы обеспечит, в частности:
достижение лесистости территории республики 40,3%;
рост объема заготовки древесины до 3,2 куб. метра с 1 гектара;
рост среднего запаса насаждений до 225 куб. метров с 1 гектара;
строительство не менее 580,3 километра новых лесохозяйственных дорог;
увеличение производства в натуральном выражении бумаги и картона в 2,1 раза, целлюлозы – в 1,7 раза, плитной продукции – в 1,1 раза;
увеличение производства мебели (в фактических ценах) в 1,3 раза к уровню 2020 года.
В рамках программы будет проведен комплекс мероприятий, в числе которых:
проведение лесоустройства, мониторинга лесов с использованием современных инструментов, оборудования, новых технологий инвентаризации лесных насаждений;
ведение государственного лесного кадастра;
эксплуатация (ремонт и содержание) мелиоративных систем;
строительство лесохозяйственных дорог;
расселение охотничьих животных, в том числе оленя благородного, лани, кряквы, глухаря, в охотничьих угодьях.
Мероприятия программы будут финансироваться за счет средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете, местных бюджетах, средств от лесохозяйственной деятельности, собственных средств организаций, кредитных ресурсов и других источников, не запрещенных законодательством. В целом на реализацию программы предполагается направить 7 062 815 696 рублей.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
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