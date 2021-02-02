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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ В ДЕТСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИ
13:35 03.02.2021
Постановлением Совета министров № 61 от 1 февраля 2021 года увеличены нормы на питание в детских и образовательных учреждениях.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, дневная норма расходов на питание на одного воспитанника яслей, яслей-сада, детсада и дошкольного центра развития увеличена с 2,5-3,91 рубля до 2,75-4,3 рубля в зависимости от возраста ребенка и длительности пребывания в саду.
Расходы на питание в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах с длительностью пребывания 12-24 часа утверждены в размере 4,13 рубля для детей от 1 до 2 лет и 4,97 рубля для детей 3-6 лет (ранее - 3,72 и 4,69 рубля соответственно).
Нормы на питание учащихся начальных, базовых и средних школ, гимназий и лицеев установлены в размере 2,86 рубля (ранее - 2,67 рубля).
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