Постановлением Совета министров № 61 от 1 февраля 2021 года увеличены нормы на питание в детских и образовательных учреждениях.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, дневная норма расходов на питание на одного воспитанника яслей, яслей-сада, детсада и дошкольного центра развития увеличена с 2,5-3,91 рубля до 2,75-4,3 рубля в зависимости от возраста ребенка и длительности пребывания в саду.

Расходы на питание в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах с длительностью пребывания 12-24 часа утверждены в размере 4,13 рубля для детей от 1 до 2 лет и 4,97 рубля для детей 3-6 лет (ранее - 3,72 и 4,69 рубля соответственно).

Нормы на питание учащихся начальных, базовых и средних школ, гимназий и лицеев установлены в размере 2,86 рубля (ранее - 2,67 рубля).