ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ В ДЕТСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИ


13:35 03.02.2021

Постановлением Совета министров № 61 от 1 февраля 2021 года увеличены нормы на питание в детских и образовательных учреждениях.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, дневная норма расходов на питание на одного воспитанника яслей, яслей-сада, детсада и дошкольного центра развития увеличена с 2,5-3,91 рубля до 2,75-4,3 рубля в зависимости от возраста ребенка и длительности пребывания в саду.

Расходы на питание в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах с длительностью пребывания 12-24 часа утверждены в размере 4,13 рубля для детей от 1 до 2 лет и 4,97 рубля для детей 3-6 лет (ранее - 3,72 и 4,69 рубля соответственно).

Нормы на питание учащихся начальных, базовых и средних школ, гимназий и лицеев установлены в размере 2,86 рубля (ранее - 2,67 рубля).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2021
валюта курс
EUR 3.1762
USD 2.6293
RUB 3.4670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1762 +0.002
USD 2.6293 +0.0098
RUB 3.4670 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1740 3.1790
USD 2.6370 2.6400
RUB 3.4650 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2020 1.2060
EUR/RUB 91.5000 91.7500
USD/RUB 76.0000 76.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте