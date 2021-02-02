Постановлением Совета министров № 58 от 29 января 2021 г. утверждена Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 годы.

«Цель программы – формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики», - говорится в комментарии к документу.

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, в сфере туризма в качестве приоритетов определены развитие въездного и внутреннего туризма, повышение конкурентоспособности туристических услуг и продвижение национальных туристических брендов на мировом рынке.

Программа состоит из трех подпрограмм: «Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма», «Маркетинг туристических услуг» и «Развитие объектов туристической индустрии».

Финансовое обеспечение реализации программы предполагается осуществлять за счет средств республиканского и местных бюджетов, собственных средств исполнителя, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством. Общий объем финансирования составит 488 451 843,2 рубля.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.