|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН УТВЕРДИЛ ГОСПРОГРАММУ «БЕЛАРУСЬ ГОСТЕПРИИМНАЯ» НА 2021-2025 ГОДЫ
10:18 03.02.2021
Постановлением Совета министров № 58 от 29 января 2021 г. утверждена Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 годы.
«Цель программы – формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики», - говорится в комментарии к документу.
Согласно опубликованному на сайте правительства документу, в сфере туризма в качестве приоритетов определены развитие въездного и внутреннего туризма, повышение конкурентоспособности туристических услуг и продвижение национальных туристических брендов на мировом рынке.
Программа состоит из трех подпрограмм: «Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма», «Маркетинг туристических услуг» и «Развитие объектов туристической индустрии».
Финансовое обеспечение реализации программы предполагается осуществлять за счет средств республиканского и местных бюджетов, собственных средств исполнителя, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством. Общий объем финансирования составит 488 451 843,2 рубля.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2021
Курсы в банках
на 03.02.2021
Конвертация в банках
на 03.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте