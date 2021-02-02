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ВЛАСТИ РАЗРЕШИЛИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ БЕЛОРУССКИМИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

13:50 02.02.2021 Лукашенко 1 февраля подписал указ № 36 "О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины". Об этом сообщает его пресс0служба. Согласно информации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на деятельность, связанную с драгоценными металлами и камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля, вправе с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года осуществлять интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации, вне мест выполнения своих работ или оказания услуг. Особенности интернет-торговли данными товарами будут определены Советом министров.