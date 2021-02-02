ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВЛАСТИ РАЗРЕШИЛИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ БЕЛОРУССКИМИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ


13:50 02.02.2021

Лукашенко 1 февраля подписал указ № 36 "О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины". Об этом сообщает его пресс0служба.

Согласно информации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на деятельность, связанную с драгоценными металлами и камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля, вправе с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года осуществлять интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации, вне мест выполнения своих работ или оказания услуг.

Особенности интернет-торговли данными товарами будут определены Советом министров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2021
валюта курс
EUR 3.1742
USD 2.6195
RUB 3.4693
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1762 +0.002
USD 2.6293 +0.0098
RUB 3.4670 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1670 3.1720
USD 2.6270 2.6300
RUB 3.4550 3.4660
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2020 1.2070
EUR/RUB 91.2000 91.8000
USD/RUB 75.8000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте